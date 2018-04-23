لو بتخافي من تقطيعه.. خطوات بسيطة تساعدك على تناول الأناناس

الأناناس فاكهة استوائية لا تنبت سوى في المناطق الاستوائية، شكلها الهرمي ومظهرها الشائك يخفي خلفها مذاقا رائعا، وانتعاشا لا حدود له، اكتشفت لأول مرة في القارة الأمريكية لكنها كانت مجهولة، بعد تقبل سكان القارة لها، تم نقلها إلى أماكن في العالم، وكما نشاهد اليوم فهي موجودة في أغلب أماكن العالم الحارة مثل وسط إفريقيا والغابات التي تقع على خط الاستواء، يأتي الصيف ويظهر الأناناس بكميات كبيرة ولا نستطيع التغلب على طعمه اللذيذ سواء من خلال تناوله شرائح أو عصيرا، ولكن الكثير من السيدات يتجنبن شراءه بسبب عدم قدرتهن على تقطيعه، لذا يُقدم موقع "Good Housekeeping" خطوات بسيطة تساعدك على تقطيعه.

أولًا تحتاجين إلى شراء الأناناس الصحيح، لذا ابحثي عن أناناس متين، وانتبهي لرائحة وصوت الفاكهة – إذا نضجت، ثم قومي بتخزين الأناناس بالكامل داخل مخزن الفاكهة إذا كنتِ تخططين لتناوله في الأيام التالية، ولإطالة عمر التخزين قومي بتخزينه في الثلاجة لمدة تصل إلى 5 أيام.

كل ما تحتاجينه في حالة أخذ الخطوة لتقطيعه، هي سكين جيدة، ولوح تقطيع، ثم قومي بالخطوات التالية بالترتيب لكي تستطيعي تقطيعه شرائح مناسبة، وتفصلي الطبقة الخارجية عن الداخلية، بالإضافة إلى عدم تعرضك للأشواك الخارجية، هذه المهمة تحتاج إلى الحذر.

– الخطوة 1: قطع النهايات

استخدمي سكين الطهي الحاد أو سكينا مسننة لفصل الجزء العلوي عن الثمرة بأكملها، مع توخي الحذر من الأوراق القاسية، ثم قطعي قاعدة الأناناس بحيث تقف على التوالي.

– الخطوة 2: تقسيمها إلى نصفين

اجعلي الأناناس ثابتًا على لوح التقطيع، وابدئي في تقسيم الثمرة إلى نصفين من أعلى إلى أسفل، وعليك الحذر وأنتِ تمسكين بها لكي لا تكون الأوراق الشائكة العائق خلال قيامك بهذه الخطوة.

– الخطوة 3: إزالة النواة

بعد قطع الأناناس إلى نصفين، اتركي الأول على لوح التقطيع وأمسكي بالنصف الثاني وحددي الألياف واقطعي الجزء النصفي من لحم الثمرة، وبهذا ستحصلين على شريحة كبيرة، ثم كرري ذلك مع النصف الثاني.

الخطوة 4: تقطيعه شرائح

أمسكي إحدى الشرائح وقطعيها إلى قطع صغيرة على شكل أربعة أرباع بشكل عمودي في كل ربع.

الخطوة 5: أزيلي الجلد الشائك

قطعي القشرة قبالة كل ربع من الأناناس، ضعي القطع في طبق الفاكهة الخاص بك، واستخدميها وقت ما تشائين من خلال حفظها في الثلاجة، وتخلصي من القشر في كيس خاص.

بعد الخطوات السابقة تستطيعين شراء الأناناس بكل راحة وتقطيعه بطرق بسيطة، والاستمتاع بمذاقه الرائع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا