مقتل 6 أشخاص إثر غارتين على حفل زفاف باليمن

قال مصدر محلي في محافظة حجة لوكالة “سبوتنيك، إن 6 أشخاص قتلوا وأصيب 20 آخرين بغارتين لطيران التحالف على حفل زفاف في منطقة الرقة بمديرية بني قيس”.

وأضاف المصدر “أن طيران التحالف أعاق وصول الطواقم الطبية إلى المنطقة المستهدفة حيث حلق بكثافة في سمائها”.

وتابع: “استمرار عمليات الإنقاذ والبحث عن ضحايا”.لافتاً إلى “أن المستشفى الجمهوري في مدينة حجة أعلن حالة الطوارئ لعلاج ضحايا القصف، ووجه نداء استغاثة للتبرع بالدم لإنقاذ الجرحى”.

