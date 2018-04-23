بالأرقام القياسية.. هكذا تُوج محمد صلاح ملكًا على عرش إنجلترا

توج النجم المصري محمد صلاح، مهاجم المنتخب الوطني، والمحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، رسميًا بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للموسم الكروي 2017 – 2018، وكان حصوله على لقب الأفضل في إنجلترا، نتيجة عمل دؤوب وتميز تواصل طوال هذا الموسم 2017-2018، ليكتب تاريخًا عظيمًا مع فريقه الذي قاده للاستقرار في المربع الذهبي بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

«الفرعون المصري» انتقل إلى صفوف فريق ليفربول قادمًا من روما مقابل 50 مليون يورو (42 مليون يورو + 8 ملايين يورو كمتغيرات)، كثاني أغلى صفقة في تاريخ الريدز، ليكون اكتشاف الموسم بمهاراته وأهدافه وتمريراته الحاسمة، فلم يكن الكثيرون يتوقعون لهذا اللاعب النحيل الجسم، أن يكتب تاريخًا من ذهب في فريق بالدوري الإنجليزي، ناهيك بفوزه بجائزة أفضل لاعب إفريقي.

ومنذ المباراة الأولى التي ارتدى فيها محمد صلاح القميص الأحمر، وهو يحقق الإنجازات، على ملعب أنفيلد، ويقدم أداء استثنائيا تضمن كسره عددا كبيرا من الأرقام القياسية سواء لـ"الريدز" أو في الدوري الإنجليزي بشكل عام، ليكون الأحق بالفوز بجائزة «ملك ملاعب الإنجليز الجديد».

ورصد موقع «التحرير» أبرز الأرقام القياسية، التي حققها نجم الفراعنة من بداية الموسم وحتى الآن على النحو التالي..

– أفضل من سجل الأهداف بقدمه اليسرى في الدوري الإنجليزي: فبعد رباعية ليفربول الشهيرة في وست هام، كسر محمد صلاح رقمًا كان مسجلًا باسم روبي فاولر، نجم مانشستر يونايتد المعتزل، حيث سجل صلاح بقدمه اليسرى 23 هدفًا، فيما كان فاولر قد توقف عند 19 هدفًا.

– بعد أدائه الاستثنائي في مباراة ليفربول مع واتفورد، حقق «صانع السعادة»، لقب «أول لاعب مصري يسجل ثلاثة أهداف (هاتريك)» في البريميرليج، كما أنه بات أكثر لاعب تسجيلا للأهداف لأي لاعب في ليفربول بموسمه الأول.

كما أنه بات اللاعب الإفريقي الثالث في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل أربعة أهداف في مباراة واحدة، بعد النيجيري إيفان إيكوكو، لاعب شيفيلد يونايتد الإنجليزي السابق، والنيجيري ياكوبو إيجيبيني لاعب بورتسموث وميدلسبره وإيفرتون السابق.

– أفضل لاعب إفريقي في عدد تسجيل الأهداف في الدوري الإنجليزي، حيث تفوق نجم الفراعنة بهدفه الأخير على الرقم، الذي كان مسجلا باسم الإيفواري ديديه دروجبا مع تشيلسي الإنجليزي، برصيد 31 هدفًا.

– ثالث أفضل لاعب تسجيلا للأهداف: فبعد هدفه القاتل في مباراة كريستال بالاس، تمكن صلاح من معادلة رقمي كريستيانو رونالدو وروبن فان بيرسي في أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في كل مباريات الفريق في موسم واحد.

– أفضل لاعب مصري في تاريخ البريميرليج: فرغم أنه لعب 50 مباراة أقل من نظيره أحمد حسام (ميدو) في البريميرليج، ميدو سجل 22 هدفًا في 94 مباراة في الدوري الإنجليزي، فيما تمكن صلاح من 31 هدفا في 47 مباراة فقط خاضها في البريميرليج.

– بات صلاح ثالث أكثر لاعب تسجيًلا للأهداف في موسم واحد عبر تاريخ ليفربول في جميع المسابقات برصيد 41 هدفًا، يسبقه روجر هانت (42) وإيان راش (47).

– عادل محمد صلاح رقم لويس سواريز كأفضل هداف مع ليفربول في موسم واحد بالدوري الإنجليزي برصيد 31 هدفًا.

– محمد صلاح أصبح الأكثر تسجيلًا في موسم واحد بالدوري الإنجليزي مكون من 20 فريقًا، متساويا مع آلان شيرار وكريستيانو رونالدو ولويس سواريز، ويحتاج لهدف وحيد حتى يكتب رقما باسمه هو فقط.

– هز محمد صلاح شباك 16 فريقًا من أصل 19 هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، فشل فقط في إحراز أهداف ضد مانشستر يونايتد وسوانزي سيتي وبرايتون الذي سيواجهه في الجولة المقبلة.

– استمر محمد صلاح في اعتلاء قمة قائمة الحذاء الذهبي بـ62 نقطة من 31 هدفًا، بفارق هدفين عن ليونيل ميسي صاحب الـ58 نقطة.

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