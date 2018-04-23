الصحافة البريطانية: الموسم الخيالي وراء فوز محمد صلاح بجائزة الأفضل

كتب – محمود البي

فخر مصر والعرب محمد صلاح واصل صناعة المجد والإنجازات خلال الموسم الحالي، بعدما فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، متفوقا على الخماسي كيفين دي بروين وديفيد سيلفا وليروي ساني وهاري كين وديفيد دي خيا بفضل تسجيله 31 هدفا جعلته في صدارة هدافي البريميرليج دون منازع.

والفرعون المصري الذي أثبت بعد التتويج بالجائزة الأسمى في البريميرليج خطأ الجميع والمشككين في قدراته عندما ضمه ليفربول في الصيف الماضي من روما مقابل 50 مليون يورو.

وسلطت الصحافة البريطانية الضوء على إنجاز محمد صلاح وتتويجه بلقب أفضل لاعب في البريميرليج، ونستعرض في التقرير التالي أبرز عناوين الصحافة البريطانية بعد تتويج محمد صلاح.

ميرور

قالت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، في تقريرها عن جائزة أفضل لاعب في البريميرليج "مو " – لقب محمد صلاح- يفوز بأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي متفوقا على دي بروين وهاري كين.

وأضافت الصحيفة أن صاحب الـ25 عاما استحق الجائزة بعد موسم استثنائي وخيالي مع ليفربول الذي أكد على رؤيته الثاقبة في ضمه من روما في الصيف الماضي.

وتابعت الصحيفة أن التأثير الكبير لمحمد صلاح مع ليفربول قاده لتفوق على ثلاثي مانشستر سيتي، ودي بروين، وديفيد سيلفا، وليروي ساني الذين توجوا بلقب البريميرليج.

ديلي ميل

تحدثت صحيفة "ديلي ميل" الأشهر في بريطانيا عن فوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي إذ عنونت تقريرها: "صلاح يفوز بجائزة الأفضل بعدما موسم أول خيالي مع ليفربول في الدوري الإنجليزي".

وأضافت الصحيفة أن محمد صلاح نال الجائزة كمكافأة له عقب المستوى الخالي مع ليفربول عندما سجل 41 هدفا في كل المسابقات ليتفوق على كيفين دي بروين المتوج بلقب البريميرليج مع مانشستر سيتي.

وتابعت الصحيفة أن محمد صلاح سابع لاعب من ليفربول يتوج بالجائزة منذ لويس سواريز، مهاجم برشلونة الحالي الفائز بها في 2014.

تيليجراف

لم تختلف صحيفة "تيليجراف" ذات المصداقية الكبيرة على أحقية محمد صلاح بالفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي على حساب كيفين دي بروين وهاري كين.

وقالت الصحيفة إن محمد صلاح فاز بالجائزة بعدما قدم موسما استثنائيا مع ليفربول الذي سجل به 41 هدفا في كل البطولات.

صن

تعتبر صحيفة "صن" البريطانية، أن محمد صلاح هو الرجل الأساسي لفريق ليفربول عقب مستواه الخيالي في الموسم الحالي الذي قاده لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.

وقالت الصحيفة المشهورة بأخبار فضائح المشاهير، إن محمد صلاح الذي سجل 31 هدفا تغلب على كيفين دي بروين في جائزة أفضل لاعب في البريمير ليج.



يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا