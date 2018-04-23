كلوب يداعب صلاح في حفل الأفضل بإنجلترا

حرص يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، على تهنئة محمد صلاح، مهاجم فريقه، بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، عن موسم 2017-2018، في حفل رابطة اللاعبين المحترفين.

وقال كلوب، في كلمة قصيرة سُجّلت قبل الحفل، وتمت إذاعتها عبر الشاشة الموجودة بالقاعة، التي استضافت الحفل: "عندما تشاهدني الآن فهذا يعني أنك فزت بالجائزة، هنيئا لك، فأنت تستحقها".

وأضاف المدرب الألماني ضاحكا: "استمتع بالجائزة وعد سريعًا، لدينا عمل ومباراة هامة يوم الثلاثاء".

ويستعد فريق ليفربول لمواجهة حاسمة مع روما الإيطالي على ملعب (أنفيلد رود) في ذهاب قبل نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويعد محمد صلاح ثاني لاعب إفريقي يحصد الجائزة بعد الجزائري رياض محرز نجم ليستر سيتي، الذي حصل عليها عام 2016 بعد أن قاد فريقه للفوز بالدوري الإنجليزي، وأول لاعب بنادي ليفربول يحققها، منذ حصد لويس سواريز الجائزة في 2014.

وتفوق نجم المنتخب الوطني في سباق الجائزة على كل من البلجيكي كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي، والإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير ومنتخب إنجلترا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا