الجيش السوري يخترق دفاعات داعش جنوبي دمشق

تمكنت وحدات الجيش السوري بدعم من سلاح الجو، من اختراق دفاعات تنظيم داعش على محاور جنوب العاصمة دمشق محققة اختراقات جديدة مع تراجع فرصة التسوية في حي الحجر الأسود.

وأفاد مراسل ” الأخبارية” السورية الحكومية أن وحدات الجيش السوري تواصل اليوم اختراقها لحي الحجر الأسود من ثلاثة محاور وهي محور حي المأذنية ومحور حي العسالي وأيضا محور الجورة حيث تعمل قوات الاقتحام في الجيش السوري على قطع التواصل الجغرافي بين المجموعات المسلحة، وأكد المراسل أن وحدات الجيش السوري سيطرت على كتل أبنية هامة وحاكمة.

وأوضح المراسل أن العملية التي بدأت منذ 36 ساعة من 3 محاور بتمهيد من سلاحي المدفعية والصواريخ للسيطرة على هذه الأحياء (المأذنية العسالي والجورة)، التي فصلت المجموعات المتواجدة فيها عن المجموعات المتواجدة في حي الحجر الأسود.

وقال المراسل إن التعليمات التي تلقاها مقاتلي “داعش” في الحجر الأسود هي القتال حتى الموت وعدم الانسحاب، وأضاف أن هذه المجموعات تمتلك مفخخات حاولت في الأمس استخدام ثلاث منها ولكن الجيش السوري تمكن من تدميرها قبل وصولها إلى أهدافها.

وأشار إلى أن الجيش السوري يسعى للقضاء على مسلحي “داعش” بالكامل في حي الحجر الأسود.

