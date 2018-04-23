داعش يهدد بمهاجمة مراكز الاقتراع في العراق

هدد تنظيم داعش بتخريب الانتخابات البرلمانية العراقية، التي من المقرر عقدها الشهر المقبل، من خلال استهداف مراكز الاقتراع.

وقال أبو الحسن المهاجر، متحدث باسم التنظيم الارهابي في بيان صوتي وزع يوم الاحد، إن كل من يشارك في الانتخابات من "مرشحين وناخبين وداعمين هم كفار وحكمهم هو الموت".

ولم يتسن على الفور التحقق من مدى صحة التسجيل، الذي نشرته منافذ التنظيم الالكترونية.

ومن المقرر أن ينتخب العراق برلمانا جديدا في 12 مايو المقبل.

وفي العام الماضي، طرد الجيش العراقي جزء كبير من عناصر داعش من الأراضي التي كان يسيطر عليها، بما في ذلك مدينة الموصل.

ومنذ ذلك الحين تحسن الوضع الأمني بشكل كبير، لكن التنظيم لا يزال يسيطر على جيوب في المنطقة الصحراوية بغربي العراق.

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