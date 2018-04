دانت محكمة بلجيكية صلاح عبدالسلام، المشتبه به في هجمات باريس بمحاولة القتل الإرهابي، خلال واقعة إطلاق نار في بلجيكا عام 2016.

وصلاح عبدالسلام هو المشتبه به الوحيد الذي لا يزال على قيد الحياة في هجمات باريس الإرهابية – وكان يوماً ما على رأس قائمة المطلوبين في أوروبا – إلى أن صدر ضده الحكم في قضية الشروع في القتل اليوم الاثنين.

ويحاكم صلاح عبدالسلام في بلجيكا، لتورطه المزعوم بإطلاق النار على الشرطة في 15 مارس/ آذار عام 2016 بعد 4 أشهر من #هجمات_باريس، التي راح ضحيتها 130 شخصاً.

كادت الشرطة تعتقل عبدالسلام في منزل عندما فرَّ برفقة شريك له، وقام شخص ثالث بإطلاق النار على الشرطة، التي قتلته.

وبعد 3 أيام، اعتقل عبدالسلام ورفيقه في بروكسل.

The post محكمة بلجيكية تدين صلاح عبدالسلام المتورط فى هجمات باريس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية