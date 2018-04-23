فرار قيادات حوثية من محافظة البيضاء باتجاه مدينة ذمار

ذمار 23 أبريل 2018 (وال) – أعلنت مصادر خاصة في مدينة ذمار اليمنية أن العشرات من قيادات جماعة الحوثي في مدينة البيضاء نقلوا أسرهم إلى محافظة ذمار، بعد سيطرة قوات الجيش اليمني على معظم مناطق محافظة البيضاء.

وقالت المصادر إن قيادات حوثية بارزة في البيضاء فرت خلال هذا الأسبوع مع عوائلها إلى أحياء متعددة في مدينة ذمار، كونها إحدى المدن الآمنة التي لم تشهد مواجهات حتى اللحظة.

يشار إلى أن محافظة البيضاء تشهد مؤخراً معارك عنيفة في مختلف المديريات، بين قوات الجيش اليمني من جهة وميليشيات الحوثي من جهة أخرى.

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