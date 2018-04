36 قتيلاً أغلبهم صينيون بسبب سقوط حافلة فوق جسر بكوريا الشمالية

سقط نحو 36 قتيلاً بينهم 32 صينياً جراء حادث سير في كوريا الشمالية، بحسب ما ذكرت وزارة الخارجية الصينية الاثنين.

وفي وقت سابق، أفاد التلفزيون الحكومي الصيني في تغريدة بأن أكثر من 30 شخصاً قُتلوا عندما سقطت حافلة سياحية من فوق جسر في كوريا الشمالية.

وقال بيان وزارة الخارجية الصينية إنّ الصين أُبلغت بالحادث الذي وقع ليل الأحد، وإن موظفي السفارة الصينية في بيونغ يانغ هرعوا إلى مكان الحادث ويعملون على إدارة الوضع.

ووقع حادث الأحد في مقاطعة هوانغهاي الشمالية، بحسب ما اعلنت وزارة الخارجية الصينية.

وتقع المقاطعة جنوب العاصمة بيونغ يونغ وتمتد حتى الحدود مع الجنوب وصولاً الى مدينة كايسونغ التي تضم مجمعاً صناعياً كانت تشارك فيه كوريا الجنوبية.

وكان السياح متوجهين بواسطة حافلة من كايسونغ إلى بيونغ يونغ عندما وقع الحادث، بحسب ما نقل موقع “إن كيه نيوز” ومقره سيول عن مصدر لم يسمّه.

وما زالت شبكة الطرق الكورية الشمالية بدائية، وفي الكثير من المناطق هي غير معبدة. كما أن الجسور غير صالحة للاستخدام أحياناً.

إلا أن الطريق بين بيونغ يونغ وكايسونغ، حيث وقع الحادث بحسب تقارير، تعتبر من الأفضل في البلاد.

ومعظم السياح الذين يزورون كوريا الشمالية يأتون من الصين التي تتقاسم مع هذا البلد حدودا برية طويلة وتسير رحلات نظامية إلى بيونغ يانغ.

ويقدر عدد السياح الصينيين الذين يزورون كوريا الشمالية بعشرات الآلاف سنوياً، يصل عدد كبير منهم بالقطار عن طريق مدينة داندونغ الحدودية.

