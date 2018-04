تنظيم”داعش”يقطع رؤوس 3 أشقاء فى إقليم ننكرهار بأفغانستان

قال مسؤول، اليوم الاثنين، إن مسلحين من تنظيم داعش قطعوا رؤوس ثلاثة أشقاء يعملون جميعا فى المجال الطبى فى إقليم ننكرهار بشرق أفغانستان.

وقال عطاء الله خوجيانى المتحدث باسم حاكم إقليم ننكرهار، وهو المعقل الرئيسى لتنظيم الدولة الإسلامية فى أفغانستان، إن الأشقاء لقوا مصرعهم فى منطقة تشبرهار مساء يوم السبت.

وكان الشقيق الأكبر نزار تاريلوال (27 عاما) يعمل طبيبا فى عيادة خاصة، وشقيقه الأوسط نعيم (24 عاما) يعمل فى حملات تطعيم، بينما كان الأصغر عبد الوهاب (19 عاما) يدرس الطب.

وقال خوجيانى إن والد الضحايا كان طبيبا وقد قتله تنظيم داعش العام الماضى بقطع رأسه. والتنظيم معروف بممارساته الوحشية فى الإقليم وقطع رؤوس أسرى.

وفى واقعة منفصلة اختطف مسلحو تنظيم داعش 11 مزارعا فى منطقة رودات فى ننكرهار، لكنهم أفرجوا عن اثنين منهم لاحقا.

وقال لال محمد دورانى، نائب رئيس المجلس المحلى فى ننكرهار، إن المسلحين خطفوا المزارعين أثناء عملهم فى حقول للخشخاش، ولم يعلن التنظيم مسؤوليته عن أى من الحادثين.

وتحول إقليم ننكرهار الواقع على الحدود مع باكستان إلى معقل لتنظيم داعش الذى أصبح أحد أخطر الجماعات المسلحة فى أفغانستان منذ ظهوره هناك فى أوائل عام 2015

