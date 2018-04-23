محمد صلاح يثير جنون النجوم على السوشيال ميديا

انهالت التهنئات والمباركات على محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، عقب حصوله على جائزة أفضل لاعب في إنجلترا هذا الموسم، في الحفل السنوي رقم 45 لرابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، متفوقا على البلجيكي كيفن دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي، وهاري كين مهاجم توتنهام، وديفيد سيلفا، وليروي ساني لاعبي مانشستر سيتي، وديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد.



وجاء في المركز الثاني خلف صلاح، كيفين دي بروين صانع ألعاب فريق مانشستر سيتي، بينما حل في المركز الثالث هاري كين، هداف فريق توتنهام، ليصبح صلاح ثاني لاعب عربي يتوج بهذه الجائزة، بعدما فاز بها الجزائري رياض محرز عام 2016، في الموسم الذي شهد تتويج فريقه ليستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

البداية مع نجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي المعار لنادي كوبيون بالوسورا الفنلندي، والذي كتب عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "مبروك علي اختيارك احسن لاعب في انجلترا يا حبيبي، دايما مشرفنا.

فيما كتب نجم المنتخب الوطني ونادي قاسم باشا التركي، محمود حسن تريزجيه، عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "ألف مبروك يا فخر العرب"، كما كتبت السباحة المصرية فريدة عثمان: "مبروك يا أسطورة".

وكتب الأسطورة محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "لم يسعي الي الجوائز بل هي من أتت اليه راغمة مطيعة تتشرف به تتزين له مبروك محمد صلاح ومزيد من التألق في القادم إن شاء الله".

بينما كتب الفنان صلاح عبد الله، عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "أحسن لاعب في العالم بإذن الله، الحلم بيكبر ياصلاحنا وطموحنا بيكبر وياه، من قلب مصر أحلى صباح لإبن مصر #محمد_صلاح".

كما كتب نجم المنتخب الوطني ونادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، عمر جابر، عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "ربنا يحفظك ويكرمك ويزيدك يا حبيبي"، وكتب الإعلامي كريم خطاب: "ملك مصر وانجلترا".

من جانبه كتب نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني، أحمد الشيخ، عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "والله ربنا يعلم قد ايه كلنا فرحانين ليك، مبروك يا حبيبى وربنا يحفظك"، وكتب المحلل الرياضي خالد بيومي: "مازال في الحلم بقيه باْذن الله مبروووك مومو".

فيما كتب أحمد فتحي، نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني، عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "مبروك يا حبيبي، من نجاح لنجاح"، كما كتب أحمد عادل عبد المنعم، حارس مرمى نادي مصر للمقاصة: "الف مبروك يا فخر مصر والعرب".

وكتب الصقر أحمد حسن، نجم المنتخب الوطني السابق، عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "من فترة لاخري #محمد_صلاح يأكد انه ايقونة السعادة للشعب المصري الف مبروك ومزيد من النجاح والتألق وربنا يحفظك من كل سوء".

بينما كتب الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق، عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "البطل المصري .. المعجزة المصرية محمد صلاح افضل لاعب في إنجلترا".

كما كتب محمد النني، نجم نادي أرسنال والمنتخب الوطني، عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "الف مبروك يا حبيبي تستحقها"، وكتب هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي: "فخر مصر والعرب وأفضل لاعب في إنجلترا، ربنا يكرمك أكتر وأكتر يا ابني".

من جانبه كتب الثعلب حازم إمام، نجم المنتخب الوطني ونادي الزمالك السابق، وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي، عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "بِسْم الله ماشاء الله،الف مبرووووك ويارب دائماً مشرفنا ومفرحنا وان شاء الله الي جي أحسن وأحسن".

فيما كتب مؤمن زكريا، نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني، عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "ألف مبروك يافخر العرب"، وكتب نجم الأهلي السابق ضياء السيد: "صلاح فخر مصر ربنا يحفظك وألف مبروك …لا تتوقف ومزيد من الألقاب ان شاء الله".

وكتب محمود كهربا نجم المنتخب الوطني ونادي الزمالك المعار لصفوف اتحاد جدة السعودي، عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "أحسن لاعب في انجلترا لعام 2018 مصري الجنسية فخر العرب".

بينما كتب مروان محسن نجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي، عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "مبروك يا حبيبي ودايما من نجاح لنجاح ان شاء الله"، وكتب المعلق الرياضي محمد الكواليني: "الزمان لو راح وجه وتسألنى من خالا للكوره المصريه عنوان هقول فخر مصر والعرب الرهوان #محمد صلاح".

كما كتب محمد الشناوي، حارس مرمى المنتخب الوطني والنادي الأهلي، عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "محمد صلاح فعلاً قصة كفاح .. مبروك يا نجم مصر"، وكتب نجم الزمالك محمد إبراهيم: "مبروك يا فخر مصر".

من جانبه كتب أيمن أشرف الظهير الأيسر للنادي الأهلي والمنتخب الوطني، عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "مبروك يا صلاح وربنا يكرمك كمان وكمان يا حبيبي".

فيما كتب عصام الحضري حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي التعاون السعودي، عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "صلاح يكسر معنى المستحيل … مبروك افضل لاعب في الدوري الأقوى في العالم يا فخر مصر والعرب".

وكتب الحساب الرسمي للنادي الإسماعيلي، على "تويتر": "ليس كما يدعي البعض ان هناك أساطير كثيرة هذا الزمان .. فهناك أسطورة واحدة فقط يدعى محمد صلاح.. نبارك للأسطورة محمد صلاح فخر مصر بمناسبة حصوله على أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي هذا العام".

من جانبه كتب الحساب الرسمي لنادي سموحة، على "تويتر": "أحسنت يا مو! لا تتوقف عن حصد الجوائز"، كما كتب الحساب الرسمي للنادي المصري البورسعيدي: "مبروك محمد صلاح، مبروك لمصر.. خالص تهانينا القلبية لنجمنا المصري محمد صلاح لفوزه بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لهذا الموسم".

كما كتب الحساب الرسمي لاتحاد الكرة، على "تويتر": "محمد صلاح يفوز بجائزة أحسن لاعب في الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم.. ألف مبروك لنجمنا الكبير ولمصر كلها".

كما كتب الناقد الرياضي ياسر أيوب، عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "ليس هناك معنى واحد لكل وأى كلمة .. هناك كلمات يصبح لها أكثر من معنى .. وصلاح الآن تحول إلى كلمة بات من معانيها .. مصر .. الانتصار .. البطولة .. الحلم .. الإرادة .. الاحترام .. النجاح .. الحب".

فيما كتب الناقد الرياضي حسن المستكاوي، عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "#أحسن_لاعب_في_البريميرليج فوز صلاح جاء بتصويت لاعبي ٩٢ ناديا .. انها من المرات النادرة التي يتوج فيها ملك بالانتخاب".

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا