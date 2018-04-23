دار الهلال تتبنى إحياء التراث الثقافي الكردي باتفاق مع آربيل

اتفق شيركو حبيب ممثل الحزب الديمقراطى الكردستاني بالقاهرة، والكاتب الصحفي مجدى سبلة رئيس مجلس إدارة دار الهلال، على ضرورة إحياء التراث الثقافى الكردى عبر إعادة طبع إصدارات إقليم كردستان العراق من خلال المؤسسة.

وشهدت دار الهلال حضور ممثل الحزب الديمقراطى الكردستاني منذ قليل، لتكريم مجلس إدارة المؤسسة عن دورها فى إصدار أول صحيفة كردية عام 1898 بالقاهرة ، وأهدى شيركو حبيب درع الحزب لرئيس مجلس الإدارة، ورئيس تحرير الهلال الكاتب الصحفي خالد ناجح.

ولفت سبلة، إلى دور الأكراد فى مواجهة داعش والتخلص من خطرها وتقديم تضحيات كبيرة لحماية أمن العراق، مشددا على ضرورة تقديم الأكراد أنفسهم للمجتمع المصري والعربي عبر نوافذ ثقافية متعددة.

وأشار الكاتب الصحفي خالد ناجح إلى إمكان تبادل الخبرات والزيارات مع الجانب الكردي، وإعادة طبع صحيفة كردستان التى تبنتها دار الهلال قبل 120 سنة، مع تقديم فرص جديدة للتعاون بين مراكز الثقافة والإعلام المصرية والكردية بآربيل.

ووعد شيركو حبيب بتنظيم زيارة للصحفيين المصريين إلى الإقليم مع بناء علاقات جديدة تعيد للمكتبة العربية والكردية سيرة وتاريخ قادته، مشيدا بموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعم لحقوق الأكراد الدستورية الكاملة.

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