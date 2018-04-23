الجيش الإسرائيلي يقصف مدفعا سوريا ردا على سقوط قذيفة في مرتفعات الجولان

قصف الجيش الإسرائيلي قطعة مدفعية سورية وذلك ردا على سقوط قذيفة هاون في هضبة الجولان، وهي منطقة احتلتها إسرائيل من سوريا منذ أكثر من 50 عاما.

وغرد الجيش الإسرائيلي على صفحته على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي اليوم الإثنين قائلا إن "جيش الدفاع قصف مدفعا واحدا في المنطقة التي أطلقت منها النيران في شمال الشق السوري من هضبة الجولان".

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن القذيفة التي سقطت بالقرب من الجدار الأمني الذي يفصل سوريا وإسرائيل "يبدو أنها كانت نيرانا خاطئة".

وتابع أن "الجيش الإسرائيلي يحمل النظام السوري المسئولية ولن يتسامح مع أي محاولة للمساس بسيادة دولة إسرائيل وأمن مواطنيها".

واستولت إسرائيل على مرتفعات الجولان خلال حرب الأيام الستة عام .1967 وتطالب سوريا باستعادتها.

وكانت الهضبة مسرحا لمواجهات منذ اندلاع الحرب الأهلية في سوريا، حيث سقطت عدة صواريخ داخل المنطقة خلال الأعوام السبعة الماضية. وكثير من الأحيان ردت إسرائيل بشن غارات داخل الأراضي السورية.

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