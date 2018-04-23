هناكل إيه النهارده؟.. طريقة عمل بايلا الإسبانية

هل لديك عزومة اليوم وتبحثين عن طبق رئيسي مختلف يكفي أكثر من 8 أفراد ويفضله الجميع ولا يختلف عليه أحد؟ نعم وجبة “بايلا الإسبانية” هي الأنسب لديك، مذاقها رائع للغاية لطعم الروبيان الطازج المغموس في صوص البصل المحمر والثوم المفروم مع حبات البسلة الرائعة و كاليماري.. أنصحك بتجربتها.

المكونات:

– كيلو روبيان

– نصف كيلو كاليماري

– كيلو بلح البحر

– 4 أكواب أرز

– كوب فلفل ألوان

– نصف كوب بسلة

– 3 حبات بصل

– 5 فصوص ثوم مفروم

– ملعقة ريحان مفروم

– ملعقتان زبدة

– ملعقة كارى حار

طريقة التحضير:

– في إناء سميك وواسع أيضا، تبلي الروبيان وبلح البحر والكاليماري بالخل والملح والفلفل.

– في طاسة القلي.. حمري الثوم والبصل في الزيت والزبدة.

– ثم ضعي الأسماك مع كوب ماء واتركيها على نار متوسطة حتى ينضج جيدا.

– بعد مرور 15 دقيقة على طهي الأسماك، اضيفي الفلفل والملح والكون وباقي التوابل، واتركيها دقائق أخرى.

– الآن حضري الأرز، عن طريق تحمير ملعقتين من البصل المفروم ثم إضافة البسلة والأرز عليها ثم التوابل والماء والكاري الحار.

– بعد طهي الأرز.. ضعيه في طبق التقديم وعليه الأسماك.

التقديم

جهزي طبقًا من السلطة الخضراء وآخر من الطحينة ويمكنك تزيين الطبق الرئيسي بالبقدونس المفروم وشرائح الليمون.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا