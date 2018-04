أعلنت ميليشيا الحوثى اختيار مهدى محمد حسين المشاط رئيسا لما يعرف بـ”المجلس السياسى الأعلى” خلفا لصالح الصماد.

وأكدت ميليشيا الحوثى، فى بيان لها الإثنين، مقتل الصماد فى غارة للتحالف العربى فى محافظة الحديدة يوم 19 أبريل الجارى، موضحة أنه سيتم تحديد موعد ومكان جنازة الصماد، معلنة الحداد لمدة 3 أيام وتنكيس الأعلام لمدة أربعين يوما.

