عمدة نيويورك السابق يتبرع بـ 4.5 مليون دولار لهيئة تغير المناخ

أعلن عمدة مدينة نيويورك الأمريكية السابق مايكل بلومبيرج، منح مبلغ 4.5 مليون دولار كتبرع شخصى إلى الهيئة المعنية بالإشراف على مفاوضات تغير المناخ بالأمم المتحدة.

وذكر تليفزيون قناة (فرانس 24) فى نشرته باللغة الانجليزية اليوم الاثنين، أن هذا التبرع سيعوض النقص فى ميزانية تلك الهيئة الأممية والذى تسببت الولايات المتحدة الأمريكية فى حدوثه.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أعلن العام الماضى عزم بلاده الانسحاب رسميا من اتفاق باريس بشأن المناخ ، مشيرا إلى أنه غير عادل. وخفض الكونجرس الأمريكى أيضا تمويل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ هذا العام من 7.5 مليون دولار إلى 3 مليون دولار

