فوزية فياز.. أول دبلوماسية باكستانية بالمملكة السعودية

وكالات:

عينت باكستان، فوزية فياز كعضوة مجلس سفارتها في المملكة العربية السعودية، مما يجعلها أول دبلوماسية في المملكة منذ 70 عاما. حسبما ذكر موقع “ذا نيوز إنترناشيونال”.

وفي حديثها مع “جانج ديلي”، ذكرت فوزية أن باكستان بلد تقدمي أدرك دائمًا إمكانات المرأة ومكانتها، مع استمرار تفوقها في مجالات تخصصها. وأضافت أن وزارة الخارجية اتخذت دائما مبادرات لتوسيع فرص نجاح المرأة.

وقالت أيضاً إنه بتعيينها، تدخل باكستان المزيد من النساء في مجلس السفارة التي تتولى مسئوليته.

ووفقاً لفوزية، فإن تصميمها على الارتقاء إلى آفاق جديدة ينبع من حقيقة أن لديها والد داعم للغاية يعطي أهمية متساوية لتعليم البنات كما الأولاد. يشار إلى أن فوزية، من ولاية البنجاب الجنوبية، حصلت على درجة الماجستير في الأدب الإنجليزي من جامعة إسلاميا في باهاوالبور، وبعد ذلك تقدمت لاجتياز اختبار تعيين الموظفين الدبلوماسيين في باكستان.

يذكر أن أول تعيين لفوزية كان في واشنطن، ثم في نيودلهي حيث عملت أيضا كدبلوماسية.

