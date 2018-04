وكالات

ذكر متحدث باسم أسرة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب أنه أدخل مستشفى فى هيوستون بعدما أصيب بعدوى انتقلت إلى دمه.

وقال المتحدث جيم مكجراث أن بوش (93 عاما) أدخل مستشفى ميثوديست في هيوستون أول أمس الأحد، بعد يوم من دفن زوجته باربرا.

