مصرع 18 شخصا وإصابة 5 آخرين في حريق بصالة لغناء الكاراوكي بالصين

وكالات:

شب حريق في صالة لغناء الكاراوكى في جنوب الصين الثلاثاء ما أدى الى مقتل 18 شخصا واصابة 5 آخرين في حادث يعتقد انه متعمد، وفق الشرطة ووسائل أعلام صينية.

واندلع الجريق بعد منتصف الليل في مبنى مؤلف من ثلاث طبقات في مدينة تشينجيوان في مقاطعة جواندونج وتم اخماده قبل الواحدة صباحا بالتوقيت المحلى، وفق الشرطة.

وكشفت ادارة الأمن العام في تشينغيوان على حسابها في موقع ويبو ان التحقيق الأولى يشير إلى أن الحريق “مفتعل”.

وأشارت إلى أن “سلطات الأمن العام تتوسع في تحقيقاتها”.

ولم يحدد بيان الشرطة مكان الحريق، لكن وكالة “الصين الجديدة” قالت إنه حصل في صالة لغناء الكاراوكى.

وغالبا ما تتسبب الحرائق بسقوط ضحايا في الصين حين يتم انتهاك اجراءات السلامة العامة بشكل واسع اضافة الى التهاون في تطبيق القوانين.

