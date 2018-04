المتوسط:

أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء بأنه تم في سوريا خلق كل الظروف الضرورية لاستعادة وحدة البلاد، لكن تحقيق هذا الهدف يتطلب بذل الجهود ليس من قبل روسيا فحسب، بل والأعضاء الآخرين في المجتمع الدولي.

وأضاف شويغو في خطاب ألقاه في جلسة وزراء دفاع بلدان منظمة شنغهاي للتعاون في بكين، أنه حاليا تم خلق كل الظروف لاستعادة سوريا كدولة موحدة لا يمكن تقسيمها، معربا عن أمله بدعم الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في حل هذه المسألة.

وأشار الوزير إلى أن العمليات الإنسانية النادرة التي أجريت بقيادة مركز المصالحة الروسي في حلب والغوطة الشرقية في سوريا، أسفرت عن إنقاذ حياة مئات آلاف السكان المدنيين.

وتابع: “تم إخراج أكثر من 172 ألف شخص من الغوطة الشرقية وحدها عبر الممرات الإنسانية الخاصة، إلى الأماكن الآمنة”، مشيرا إلى أن “مكافحة الإرهاب الدولي مرتبطة بشكل وثيق مع حل القضايا الدولية”.

The post روسيا: وحدة سوريا تتطلب جهود المجتمع الدولي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية