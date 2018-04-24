الرئيس الجديد لجامعة أجدابيا يستلم مهام عمله

أجدابيا-العنوان

شهدت جامعة أجدابيا مراسم التسليم والاستلام بين رئيسا الجامعة أجدابيا الأسبق والحالي بإشراف لجنة مشكلة من وزارة التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة برئاسة الدكتور مرعى الطيار.

وفي أجواء احتفالية سلم رئيس الجامعة الأسبق الدكتور طارق الذباح إلى الرئيس الجديد الدكتور موسى المقريف، وذلك في حضور كل من بعض عمداء الكليات ووكيل الجامعة للشؤون العلمية والكاتب العام وعدد من موظفي الجامعة وأعضاء هيأة التدريس بالجامعة وأيضاً مجموعة من إعلاميي أجدابيا.

وجرت خلال مراسم التسليم والاستلام تقديم كلمات الشكر والتقدير للدكتور الذباح على تفانيه في أداء عمله فترة توليه لرئاسة الجامعة، كما تضمنت الكلمات الدعوات للدكتور المقريف بالتوفيق في مهمته الحالية .

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