أين يوجد محمد صلاح بين مهاجمي دوري الأبطال؟

تنطلق اليوم الثلاثاء، منافسات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، من خلال وجود الرباعي ريال مدريد وبايرن ميونيخ وليفربول وروما، وستكون المباراة الأولى اليوم بين الريدز وذئاب العاصمة، بينما يلتقي الفريق الملكي مع العملاق البافاري غدًا، وستكون الأنظار مسلطة على مهاجمي تلك الفرق باعتبارهم الأقرب لحسم المواجهات المرتقبة، وذلك من خلال كل من كريستيانو رونالدو وروبرت ليفاندوفسكي ومحمد صلاح وإيدين دجيكو.

وبالنظر إلى أرقام الرباعي هذا الموسم في دوري الأبطال، نجد أن رونالدو البالغ من العمر 33 عامًا، والبالغ طوله 185 سم لعب 900 دقيقة تمكن خلالها من تسجيل 15 هدفًا بمعدل هدف كل 60 دقيقة، وسجل أسرع ركضة بسرعة 31 كم في الساعة.

أما إيدين دجيكو البالغ من العمر 32 عامًا، والبالغ طوله 193 سم، فخاض 898 دقيقة سجل خلالها 6 أهداف بمعدل هدف كل 149 دقيقة وسجل أسرع ركضة بسرعة 32 كم في الساعة.

ومن جانبه لعب روبرت ليفاندوفسكي البالغ من العمر 29 عامًا والبالغ طوله 184سم، 775 دقيقة سجل خلالها 5 أهداف بمعدل هدف كل 155 دقيقة وسجل أسرع ركضة بسرعة 29 كم في الساعة.

وأخيرًا خاض نجم المنتخب الوطني محمد صلاح البالغ من العمر 25 عامًا والبالغ طوله 175 سم، 734 دقيقة سجل خلالها 8 أهداف بمعدل هدف كل 92 دقيقة وسجل أسرع ركضة بسرعة 33 كم في الساعة.

وبالنظر إلى كيفية تسجيل الرباعي للأهداف في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، نجد أن رونالدو سجل 3 أهداف بقدمه اليسرى و10 أهداف بقدمه اليمني وهدفين من ضربات الرأس، وذلك من أصل 65 محاولة على المرمى، وبلغ معدل ترجمة محاولاته إلى أهداف، هدف كل 4,33 محاولة، وبلغت دقة تمريراته 81%.

أما دجيكو فسجل 3 أهداف بقدمه اليسرى وهدفين بقدمه اليمني وهدفا من ضربة رأس من إجمالي 28 محاولة على المرمى بمعدل هدف كل 4,66 محاولة، وبلغت دقة تمريراته 70%.

وعن ليفاندوفسكي، نجد أنه سجل هدفين بقدمه اليسرى و3 أهداف بقدمه اليمنى، ولم يسجل أي أهداف من ضربات الرأس، وبلغ عدد محاولاته 36 محاولة بمعدل تسجيل هدف كل 7,20 محاولة وبلغت دقة تمريراته 81%.

وأخيرًا سجل صلاح 7 أهداف بقدمه اليسرى وهدفا بقدمه اليمنى ولم يسجل أي هدف من ضربات الرأس، وبلغ عدد محاولاته على المرمى 34 محاولة بمعدل هدف كل 4,25 محاولة وبلغت دقة تمريراته 74%.

وبالنظر إلى سجل الرباعي في دوري أبطال أوروبا بشكل عام، نجد أن رونالدو خاض 154 مباراة سجل خلالها 121 هدفًا بمعدل 0,79 هدف في المباراة الواحدة، وحقق أفضل سجل تهديفي له في موسم واحد برصيد 17 هدفًا في موسم 2013- 2014.

أما دجيكو فخاض 49 مباراة سجل خلالها 15 هدفًا بمعدل 0,31 هدف في المباراة الواحدة، وحقق أفضل سجل تهديفي له في موسم واحد برصيد 5 أهداف في موسم 2017- 2018.

وخاض ليفاندوفسكي 70 مباراة سجل خلالها 45 هدفًا بمعدل 0,64 هدف في المباراة الواحدة، وحقق أفضل سجل تهديفي له برصيد 10 أهداف في موسم 2012- 2013 وكان ذلك بقميص بروسيا دورتموند.

وأخيرًا خاض صلاح 35 مباراة سجل خلالها 15 هدفًا بمعدل 0,43 هدفًا في المباراة الواحدة، وحظي بأفضل سجل تهديفي له في موسم واحد برصيد 8 أهداف هذا الموسم.

أما عن أرقام الرباعي في كل المسابقات الأوروبية والتي تشمل دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي والسوبر الأوروبي وكأس الانترتوتو سابقًا وكأس الكؤوس الأوروبية سابقًا، نجد أن رونالدو خاض 158 مباراة سجل خلالها 123 هدفًا بمعدل 0,78 هدف في المباراة الواحدة.

وخاض دجيكو 81 مباراة سجل خلالها 31 هدفًا بمعدل 0,38 هدف في المباراة الواحدة، وخاض ليفاندوفسكي 94 مباراة سجل خلالها 52 هدفًا بمعدل 0,55 هدف في المباراة الواحدة، وأخيرًا خاض صلاح 63 مباراة سجل خلالها 20 هدفًا بمعدل 0,32 هدف في المباراة الواحدة.

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