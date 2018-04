مسلحون يخطفون رئيس الاتحاد العراقى للملاكمة بجنوب بغداد

أقدم مسلحون مجهولون، اليوم الثلاثاء، على خطف رئيس اتحاد الملاكمة العراقى النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية بشار مصطفى، فى طريق عودته من كربلاء إلى بغداد، وفق ما أكد أمين سر اتحاد الملاكمة لوكالة “فرانس برس”.

وقال عبد الرضا على، إنه “أقدم ما يقارب 20 عنصرا مسلحا بعضهم يرتدى أقنعة وزيا عسكريا، على اعتراض سيارة “مصطفى” من خلال نصب حاجز وهمى قرب جسر المسيب، فى محافظة بابل الجنوبية”.

وأضاف على – الذى كان يرافق مصطفى بسيارة ثانية لأداء واجب العزاء فى مدينة كربلاء – أن “المسلحين سمحوا لسيارتى بالمرور بعد تدقيق الهويات، ثم أرغموا مرافق رئيس الاتحاد فى السيارة الثانية وسائقه الخاص على مغادرة السيارة، بعدما انهالوا عليهما بالضرب، وأخذوا مصطفى وانطلقوا إلى جهة مجهولة بنحو 5 سيارات رباعية الدفع”،ويرأس مصطفى، وهو كردى من محافظة دهوك، الاتحاد العراقى للملاكمة منذ سنوات عدة.

