سفير روسى: لدينا شهود لكشف أكاذيب الهجوم الكيماوى بسوريا

أكد السفير الروسى لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية ألكسندر شولجن اليوم الثلاثاء أن بلاده تمتلك شهودا لكشف ما وصفه بـ “الأكاذيب المتعلقة بالهجوم الكيماوى المزعوم فى سوريا “.

وقال شولجن فى تصريحات خاصة لشبكة “آى تى في” الإخبارية البريطانية، إن روسيا تهدف إلى كشف ما وصفته “بأكاذيب لا يمكن غفرانها” بشأن الحادث المزعوم.

وأضاف إن بلاده ستحضر 17 سوريا من دوما ، منهم سبعة ظهروا فى فيديو لمجموعة “الخوذ البيضاء” للإنقاذ وهم فى حالة سيئة وأقرب إلى الموت.

ويشير الفيديو إلى أشخاص عانوا من هجوم بالأسلحة الكيماوية، حيث يؤكد الروس على أنه فيديو زائف ولا أساس له من الصحة.

وقال السفير ألكسندر شولجين إن كل واحد من الأشخاص السبعة سيشير إلى نفسه فى الفيديو خلال “جلسة خاصة” فى مقر منظمة حظر الأسلحة الكيماوية

