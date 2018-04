قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، كان “كريما للغاية”، وإنه عبر عن رغبته فى الاجتماع معه بأسرع ما يمكن.

وأدلى ترامب، بهذه التصريحات للصحفيين خلال اجتماع مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، فى البيت الأبيض، وقال ترامب، إن اجتماعا مزمعا مع “كيم”، قد يتم فى أواخر مايو أو يونيو.

