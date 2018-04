طائرة عسكرية أمريكية تهبط اضطراريا فى قاعدة يابانية

ذكرت وزارة الدفاع اليابانية، أن طائرة عسكرية أمريكية من طراز (إف-35) هبطت اضطراريًا فى قاعدة تسويكى الجوية التابعة لقاعدة فوكوكا العسكرية.

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية “إن إتش كيه”، اليوم الثلاثاء، عن الوزارة، قولها، إنه من الممكن أن تكون الطائرة واجهت مشكلة تتعلق بهيكلها أثناء الطيران، مشيرين إلى عدم وجود إصابات أو خسائر بسبب هذا العطل.

ولفتت وزارة الدفاع، إلى أن الطائرة هى طائرة حربية تابعة لقوات المارينز الأمريكية الموجودة فى قاعدة “إيواناكي” العسكرية فى اليابان، فيما تقوم قوات الجيش الأمريكى بالتحقيق فى سبب العطل.

