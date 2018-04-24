مسلحون يخطفون رئيس الاتحاد العراقي للملاكمة جنوب بغداد

أقدم مسلحون مجهولون، الثلاثاء، على خطف رئيس اتحاد الملاكمة العراقي، النائب الأول لرئيس اللجنة الأوليمبية، بشار مصطفى، في طريق عودته من كربلاء إلى بغداد، وفق ما أكد أمين سر اتحاد الملاكمة لوكالة فرانس برس.

وقال عبدالرضا علي، إنه "حوالى الساعة 17,15 (14,15 ت غ) أقدم ما يقارب 20 عنصرًا مسلحًا، بعضهم يرتدي أقنعة وزيا عسكريا، على اعتراض سيارة مصطفى، من خلال نصب حاجز وهمي قرب جسر المسيب" في محافظة بابل الجنوبية.

وأضاف علي، الذي كان يرافق مصطفى بسيارة ثانية لأداء واجب العزاء في مدينة كربلاء، أن "المسلحين سمحوا لسيارتي بالمرور بعد تدقيق الهويات، ثم أرغموا مرافق رئيس الاتحاد في السيارة الثانية، وسائقه الخاص، على مغادرة السيارة، بعدما إنهالوا عليهما بالضرب، وأخذوا مصطفى، وانطلقوا إلى جهة مجهولة بنحو 5 سيارات رباعية الدفع".

ويرأس مصطفى، وهو كردي من محافظة دهوك، الاتحاد العراقي للملاكمة منذ سنوات عدة.

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