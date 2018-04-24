ليفربول بالقوة الضاربة ضد روما

كتب- محمود السيد

كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول عن تشكيل فريقه لمواجهة روما الإيطالي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب "الانفيلد".

وجاء تشكيل ليفربول على النحو التالي:

حراسة المرمى: كايروس

الدفاع: ارنولد، فيرجيل فان ديك، لوفرين، روبرتسون

الوسط: هندرسون، ميلنر، تشامبرلين

الهجوم: فيرمينو، ساديو ماني، محمد صلاح

جاء على مقاعد الاحتياط كل من مينوليه، داني إنجز، فالينديوم، كلافن، مورينو، سولانكي، كلاين.

بالمقابل جاء تشكيل روما على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: ،خيسوس، فازيو، مانولاس، كولاروف

الوسط: فلورينزي، ستروتمان، دي روسي، ناينجولان

الهجوم: جنكيز أوندير، دجيكو

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