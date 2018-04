قبعة ميلانيا ترامب البيضاء تثير السخرية على “تويتر”

لاقت القبعة البيضاء، التي ارتدتها ميلانيا ترامب، قرينة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال استقبالهما للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته، الثلاثاء 23 نيسان/ أبريل، جدلا وسخرية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

سخر رواد “تويتر” من قبعة ميلانيا ترامب، لأن هذه هي المرة الأولى، التي ترتدي فيها “سيدة أمريكا الأولى” قبعة في ظهور رسمي لها، فضلا عن أن الشمس لم تكن ساطعة بشدة في ذلك اليوم، وهو ما لم يستدع ارتداء قبعة، بحسب رأي المغردين.

كما أن ميلانيا ترامب ظلت مرتدية قبعتها الكبيرة، خلال جولاتها الداخلية مع قرينة الرئيس الفرنسي، والتي من جانبها لم تكن مرتدية قبعة.

وشبه البعض قبعة ميلانيا ترامب البيضاء، بتلك التي ارتدتها الممثلة جوان كولينز في المسلسل التلفزيوني “دايناستي”، كما ربط البعض زي ميلانيا ترامب الذي ارتدته خلال مراسم الاستقبال الرسمي، بزي الممثلة كيري واشنطن في مسلسل “سكاندال”.

في حين انتشر على “تويتر”، جملة “قبعة ميلانيا لمنصب الرئيس”، والتي شاركها العديدين على موقع التغريدات القصيرة.

بينما على الجانب الآخر، تمسك آخرون على وسائل التواصل الاجتماعي بمسائل الآداب و”الإتيكيت”، مثل حساب على “تويتر”، الذي يرى أن ارتداء قبعة هو “تحية فرنسية”، ويعكس تعبيرا عن الدفء والترحيب، وأضاف: “أنت تريد أن يرى الناس عينيك ووجهك ولا تفرض عقبة أمام الخدود لتقبيلهما”.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد وصل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن الإثنين 23 أبريل، ويعد ماكرون أول رئيس أجنبي يستقبله ترامب بتشريفات “زيارة دولة” منذ تولي الأخير الحكم.

ويعتبر الاتفاق النووي الإيراني، الملف الأهم المنتظر مناقشته، كما ينوي ماكرون طرح اتفاق مكمل بين الدول الغربية للاتفاق النووي، ومن المنتظر أن يتم مناقشة الأوضاع في سوريا، والاستراتيجية المعتمدة.

