ذكرت صحيفة (بيلد) الألمانية، أن السلطات فى برلين تحاول ترحيل التونسى “سامى أ” الحارس الشخصى السابق لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، إلى بلاده منذ عام 2006، ولكن دون جدوى.

وأضافت الصحيفة، فى تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، أنه منذ عام 2005 يرفض مكتب الأجانب فى مدينة بوخوم – وهى مكان إقامة سامى – تمديد الإقامة له وأصدرت بحقه قرار الترحيل، وهو اليوم مصنف خطرا على الدولة بمعرفة الدولة الألمانية، ولكن المحكمة العليا حكمت ببقائه فى ألمانيا.

وأوضحت أن “سامى”، يتقاضى شهريا مبلغا قدره 1167 يورو شهريا، وأوضحت أنه يحصل شهرياً على مبلغ 194 يورو والمبلغ ذاته يمنح كذلك لزوجته، كما يتقاضى مبلغا يتراوح بين 133 و157 يورو عن كل طفل من أطفاله الأربعة، وأشارت الصحيفة إلى أن مدينة بوخوم رفضت الإفصاح عن باقى المعونات بموجب قانون حماية البيانات الخاصة، وقد لاقى هذا الأمر استياء عاما فى ألمانيا، واعتبروا أن قوانين اللجوء تمول الإرهاب من أموال دافعى الضرائب الألمان.

The post السلطات الألمانية تحاول ترحيل حارس بن لادن دون جدوى appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية