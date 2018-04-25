أطعمة غنية بمضادات أكسدة تناولها كل يوم.. العنب أبرزها

يقوم جسمك بعمليات حيوية يستخدم فيها الأكسجين وينتج عنها مواد ضارة أو كما تسمى بالجذور الحرة، التي إذا لم يتم التخلص منها تسبب الأمراض السرطانية المختلفة، ومضادات الأكسدة هي مواد لها القدرة على تثبيط الجذور الحرة، وهي عبارة عن فيتاميني c، e، وبيتا كاروتين، والسيلينيوم، وقام علماء وزارة الزراعة الأمريكية بتحليل مستويات مضادات الأكسدة في أكثر من 100 نوع مختلف من الأطعمة، بما في ذلك الفواكه والخضراوات، ويُقدم موقع "WebMD" الأطعمة التي تحتوي على نسب عالية من مضادات الأكسدة.

العنب

العنب الأحمر والأزرق والأرجواني، كل الأنواع الداكنة منه تكون غنية بالمواد الكيميائية النباتية، ومضادات الأكسدة التي تحمي من السرطان، وأمراض القلب، كما أن هناك نوعين من النباتات الكيميائية مثل الأنثوسيانين وبرو انثوسيانيدين بالتحديد تعتبر مركبات جيدة بالنسبة للجهاز العصبي، بالإضافة إلى أن العنب يحتوي على فيتامين سي والسيلينيوم.

التوت الأزرق

أثبتت الأبحاث أن التوت الأزرق يساعد على حماية الخلايا من التلف وتقليل الالتهابات، بالإضافة إلى أنه يحتوي على فيتامينات ومعادن معروفة بقدرتها على تقوية الجهاز العصبي، كما أن الفراولة تنتمي للتوت الأحمر، حيث إنها تحتوي على مركب نباتي كيميائي يساعد في الحماية من العوامل التي تسبب السرطان في الحمية الغذائية.

المكسرات

يمنح كل نوع من المكسرات أنواعا مختلفة من المعادن والمواد النباتية الكيميائية والدهون، حيث يعتبر عين الجمل هو الأغنى بالأوميجا 3، كما أن معظم المكسرات تحتوي على ستيرول النبات والريسفيراتول، وهي مركبات نباتية كيميائية تقلل من نسب الكوليسترول في الدم.

الخضراوات الورقية الداكنة

تحتوي السبانخ والبروكلي والكرنب الأخضر على العناصر الغذائية اللازمة للعضلات، بالإضافة إلى فيتامينات C وE وA والكالسيوم، والماغنسيوم والبوتاسيوم، بالإضافة إلى مواد كيميائية نباتية مضادة للأكسدة مثل الكامبفيرول، والتي قد تساعد على تمدد الأوعية الدموية ولها خصائص مكافحة السرطان، كما يحتوي كل من اللفت والكرات والخس على اللوتين والكيرسيتين وهما من مضادات الأكسدة القوية.

البطاطا الحلوة

كل من البطاطا الحلوة والخضراوات البرتقالي يحتويان على فيتاميني C و6B والبوتاسيوم والألياف، لكن البطاطا الحلوة تحتوي على النسبة الكبرى من هذه العناصر الغذائية، بالإضافة إلى العناصر الغذائية والكالسيوم وكميات مختلفة من فيتامين A، ومن الخضراوات البرتقالية اللون الجزر وهي غنية بفيتامين A، بالإضافة إلى الجوز والبلوط من الخضراوات الغنية بفيتاميني A وC، وكلها مضادات أكسدة قوية.

الشاي

رشفة واحدة من الشاي وستحصل على اثنتين من المواد الكيميائية النباتية، منها الأنثوسيانين وهو من مضادات الأكسدة التي تساعد في محاربة الالتهاب، ويعتبر الشاي الأخضر تحديدًا غنيا بالمواد الكيميائية النباتية التي توفر الحماية، بسبب ما يحتويه من الإبيجالوكاتشين جالات، والتي توجد بوفرة في الشاي الأخضر وهو من مضادات الأكسدة القوية.

البقوليات

تعتبر البقوليات غنية بمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية والفيتامينات، ومنها حبوب الصويا الخضراء التي تمد الجسم بفيتامين سي والكالسيوم والزنك والسيلينيوم، بالإضافة إلى العدس والبازلاء الغنيان بالفولات وهناك الفاصوليا البيضاء والسوداء اللتان توفران كمية كبيرة من حمض الفوليك.

في النهاية يجب القول لك أن جميع الخضراوات والفاكهة تحتوي على مختلف العناصر الغذائية ولكن بنسب مختلفة، لذا فإن الأطعمة السابق ذكرها هي الأعلى في مضادات الأكسدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا