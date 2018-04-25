الصحافة البريطانية: محمد صلاح يمزق فريقه السابق روما أمام ليفربول

كتب- محمود السيد

تفوق فريق ليفربول الإنجليزي على ضيفه روما الإيطالي بخمسة أهداف لهدفين في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مساء أمس الثلاثاء في اللقاء الذي واصل خلاله الدولي الوطني محمد صلاح مستواه الرائع بتسجيل هدفين وصناعة آخرين.

وتألق محمد صلاح أمام فريقه السابق روما الذي لعب بصفوفه لمدة موسمين قبل الانتقال إلى ليفربول في الصيف الماضي مقابل 50 مليون يورو، وكان الدولي الوطني هو السلاح الأخطر حتى خروجه في الدقيقة 74.

وسلطت الصحافة البريطانية الضوء على تألق محمد صلاح وفوز ليفربول، ونستعرض بعضا منها في السطور التالية.

ميرور

قالت صحيفة "ميرور" إن محمد صلاح مزق فريقه القديم روما الإيطالي بعدما سجل ثنائية وصنع أهدافا أخرى في فوز الريدز بخماسية مقابل هدفين الليلة.

وتابعت الصحيفة أن ليفربول سوف يذهب إلى روما بتقدم مريح بفارق 3 أهداف على الجانب الإيطالي بعدما وضع الريدز قدمه في نهائي تشامبيونز ليج.

وأشارت الصحيفة إلى أن هدفي روما المتأخرين صدرا الأمل للفريق الإيطالي من أجل تحقيق عودة تاريخية الأسبوع المقبل.

ديلي ميل

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن رباعية محمد صلاح وروبرتو فيرمينو تجعل فريق يورجن كلوب متوهجا في ملعب "الأنفيلد" لكن الفريق استقبل هدفين من روما ضيع فرحة نصف نهائي تشامبيونز ليج.

وتابعت الصحيفة أن ليفربول قدم أفضل أداء لفريق إنجليزي حتى الدقيقة 74 بعدما سجل محمد صلاح ثنائية وأخرى لروبرتو فيرمينو وهدفا من أقدام ساديو ماني.

وأشارت الصحيفة إلى أن روما سجل هدفين في الأوقات القاتلة ما يجعل للفريق الإيطالي بعض الحظوظ في العودة خلال لقاء الإياب.

بي بي سي

انهالت إذاعة "بي بي سي" بالمديح على الدولي الوطني محمد صلاح الذي سجل ثنائية وصنع أهدافا أخرى، وقالت إن الفرعون المصري واصل مستواه الرائع وقاد الريدز لانتصار عريض ضد روما بخمسة أهداف.

وتابعت الإذاعة أن المستوى الخيالي من محمد صلاح منح ليفربول الفوز على روما 5-2 لكن هدفي الذئاب تعطي الفريق الإيطالي أملا في تحقيق العودة بالأسبوع المقبل.

صن

قالت صحيفة "صن" إنه لا أحد يستطيع إيقاف محمد صلاح وفريقه ليفربول بعدما سحق الريدز نظيره روما الإيطالي بخمسة أهداف لهدفين في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتابعت الصحيفة أن ليفربول سوف يعبر لنهائي تشامبيونز ليج إذا استطاع التحكم في روما بملعب الحصين الأولمبيكو الأسبوع المقبل، والذي سجل هدفين متأخرين أعادا آماله في تحقيق العودة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا