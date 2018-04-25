محمد صلاح الخيالي يخطف الأضواء في مشاهد سحق ليفربول لروما بخماسية

كتب- محمود السيد

فوز كبير حققه فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني على ضيفه روما الإيطالي بخمسة أهداف لهدفين في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، التي أقيمت اليوم في ملعب "الأنفيلد"، وقدم فريق ليفربول مباراة مثيرة وخيالية، بعدما سجل خمسة أهداف في 60 دقيقة، قبل أن ينجح الضيوف في تسجيل هدفين خلال 4 دقائق، ليعود لهم أمل التأهل حال الفوز بثلاثية في لقاء الإياب، الذي سيقام يوم الأربعاء المقبل في ملعب "الأولمبيكو".

تألق محمد صلاح، الذي نجح في إحراز هدفين وصناعة هدفين آخرين لساديو ماني وفريمنيو منحاه لقب رجل المباراة الأوحد، خاصة أن فريقه سقط وتراجع كثيرا بعد خروجه من الملعب لكن المواجهة المثيرة شهدت أكثر من أمر نكشفها في التقرير التالي:

صلاح الخيالي

واصل الدولي الوطني محمد صلاح مستواه الخيالي في الفترة الأخيرة اليوم، بعدما سجل ثنائية، وصنع أخر لساديو ماني وفيرمينو.

وكان محمد صلاح مصدر خطورة ليفربول اليوم بفضل تحركاته الرائعة خلف دفاعات فريقه السابق روما، والتفاهم الكبير بينه وبين الثنائي ساديو ماني وروبرتو فيرمينو.

ونجح محمد صلاح في استغلال الأخطاء الساذجة من دفاعات روما، الذين وقفوا بصورة خاطئة في مصيدة التسلل.

قدم محمد صلاح مستوى رائعا اليوم عن طريق تسجيل الأهداف وصناعتها لزملائه في الفريق حتى خروجه في الدقيقة 75 بقرار من يورجن كلوب الذي وجد أن فريقه يسيطر على اللقاء وحان وقت منح البديل داني إنجز فرصة المشاركة في مهرجان التهديف.

لكن جاء خروج محمد صلاح من أرضية الملعب بالتأثير السلبي على ليفربول الذي لم يخلق فرصا على مرمى روما والذي يدل على سوء حالة الريدز في غياب لاعب منتخبا الوطني لكن كلوب لم يخطئ في استبدال المصري من أجل حصوله على تصفيق الجماهير ومنح فرصة لبدائل.

خطأ أوزيبيو

أخطا أوزيبيو دي فرانشيسكو، المدير الفني لفريق روما في خطة اللعب 4-5-1 بعدما فضل الركون إلى الدفاع والاعتماد على الهجمات المرتدة بمهاجم وحيد البوسني إيدين دجيكو وتحته كل من فلورينزي وستروتمان ودي روسي وناينجولان والتركي جينيكز أوندر والأخير كان غائبا تماما طيلة اللقاء.

وكان من الأفضل لأوزيبيو اللعب بنفس طريقة لقاء الإياب ضد برشلونة "3-0" 4-4-2 بوجود الثنائي باتريك شيك ودجيكو في الهجوم من أجل الضغط الكبير على دفاعات ليفربول، الذي صححه دي فرانشيسكو متأخرا بعد تأخر الفريق في الشوط الأول بثلاثية نظيفة.

والخطأ الآخر لمدرب روما في وقوف لاعبيه أمام هجوم فريق ليفربول السريع الذي يقوده محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينو لبطء الشديد من الثلاثي خيسوس ومانولاس وفازيو مقارنة بقوة صلاح وماني وربرتو.

وهدفان روما في الوقت المتأخر من اللقاء بسبب الأخطاء الساذجة من دفاع ليفربول في التمركز والتأثير الجيد من البديل دييجو بيروتي، الذي تحرك بصورة رائعة خلف دفاع الريدز.

ومنح هدفي دجيكو وبيروتي فريق روما الأمل في تحقيق عودة تاريخية مثلما فعل رجال المدرب أوزيبيو دي برشلونة في إياب ربع نهائي تشامبيونز ليج.



سقوط تشامبرلين

بالرغم من الدور الكبير لأوكسلاند تشامبرلين مع ليفربول في الفترة الأخيرة بفضل قيامه بالأدوار الدفاعية والهجومية بصورة رائعة، الذي استبدل في الدقيقة 18 بالهولندي جورجينو فالدينديوم بسبب الإصابة إلا الريدز لم يتأثر بصورة واضحة.

وقدم الثلاثي فالدينديوم وميلنر وهندرسون عملًا رائعًا في وسط ليفربول الذي جعل الرباعي فلورينزي وستروتمان وناينجولان ودي روسيا تائهين في المباراة والذين كانوا من عوامل فوز الذئاب على برشلونة بثلاثية والعبور لنصف نهائي تشامبيونز ليج.



الأرقام القياسية



1- محمد صلاح يتصدر هدافي الدوريات الخمس الكبرى برصيد 43 هدفا بكل البطولات بفارق هدف عن كريستيانو رونالدو.

2- محمد صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 10 أهداف في موسم واحد في تشامبيونز ليج.

3- ليفربول ثاني فريق في تاريخ تشامبيونز ليج يملك لاعبين يسجلان 10 أهداف بوجود فيرمينو ومحمد صلاح منذ الثنائي ليونيل ميسي ونيمار مع برشلونة في موسم 2014-2015.

4- فيرمينو ثالث برازيلي يسجل 10 أهداف في تشامبيونز ليج بعد كاكا ونيمار.

5- ساديو ماني للمرة الأولى يسجل في 3 مباريات على التوالي في ملعب "ليفربول".

6- إيدين دجيكو أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في 4 مباريات على التوالي في تشامبيونز ليج.

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