ترامب: الولايات المتحدة ترغب في الخروج من سوريا

أشار الرئيس الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في واشنطن، إلى أن أمريكا ترغب في سحب جنودها من الأراضي السورية “في أقرب وقت ممكن”، مبينا أنه يريد “ترك أثر قوي ودائم في سوريا”.

وقال: أريد أن نخرج من سوريا ونعيد جنودنا إلى وطنهم ولكن لا نريد لإيران السيطرة على المتوسط. وذلك بحسب ما نقلته وكالة “رويترز”.

وكان ترامب قد أبدى بداية الشهر الجاري رغبته في انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، وذلك قبل تنفيذ الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، في وقت لاحق، ضربات عسكرية، ضد سوريا ردا على هجوم كيميائي مزعوم استهدف مدينة دوما بالغوطة الشرقية. والذي نفت السلطات السورية مسؤوليتها عنه بشكل قاطع.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في بيان، منتصف الشهر الجاري، إن الرئيس دونالد ترامب لا يزال يريد سحب القوات الأمريكية من سوريا في أقرب وقت.

وأوضحت ساندرز أن “مهمة الولايات المتحدة لم تتغير. الرئيس كان واضحا في أنه يريد عودة القوات الأمريكية في أسرع وقت ممكن”.

