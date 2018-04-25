السراج يشكل لجنة لمتابعة شؤون المهجرين بالخارج و يحثهم للعودة إلى ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

أصدر رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق “فائز السراج” قرار بتشكيل لجنة عليا لمتابعة شؤون المهجرين بالخارج منذ عام 2011، وحثهم للعودة إلى ليبيا والمساهمة في لم شمل الليبيين والمصالحة الوطنية الشاملة.

وكلف السراج،في بيان له اليوم الثلاثاء، وزير الدولة المفوض لشؤون المهجرين و النازحين كرئيسا للجنة، و بعضوية 7 أشخاص و هم وكلاء الوزرات التالية ” العدل و الداخلية و الصحة و التعليم و الخارجية” و مندوب عن جهاز المخابرات العامة، موضحا بأن اللجنة تعمل تحت الاشراف المباشر له.

وأوصي السراج اللجنة بضرورة اتخاذ الاجراءات التنفيذية العاجلة لمعالجة أوضاع المهاجرين و التي تتمثل في قبول طلبات وتظلمات المهجرين بالخصوص و المشاكل التي تحول دون عودتهم و مباشرة اعمالهم و العمل على تذييل الصعوبات كافة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما طالب السراج اللجنة أيضا بقبول الطلبات ذات الطابع الخدمى و كذلك العمل على ضمان التمتع بكافة الحقوق المدنية طبقا للتشريعات النافذة و متابعة قضايا النازحين بالداخل.

وشدد السراج على ضرورة اجتماع اللجنة بشكل أسبوعي أو كلما دعت الحاجة على أن ترفع تقارير دورية للمجلس عقب انتهاء تلك الاجتماعات، مضيفا بأنه يحق للجنة تسمية مندوبين عنها بالسفارات و القنصليات التي تراها بالتنسيق في ذلك مع وزارة الخارجية بحيث يسند اليهم بعض المهام التي تتولاها اللجنة على أن تكون معاملتهم ماليا و إداريا بابرام عقود عمل خارجية معتمدة من وزارة الخارجية.

ودعا السراج الجهات التنفيذية المختصة بتقديم المساعدة اللازمة للجنة المشكلة بهذا القرار مايضمن تسهيل عودة المهجرين لأعمالهم و تسوية أوضاعهم الوظيفية وحصولهم على المستندات الرسمية الخاصة بهم

وطالب السراج رئيس اللجنة باقتراح ميزانية تسييرية للجنة المشكلة ،مؤكدا على ضرورة العمل بالقرار منذ تاريخه .

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