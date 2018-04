المتوسط:

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، استعداد الأمم المتحدة من أجل المساعدة على إنهاء الحرب في سوريا، لافتا إلى أن أكثر من 13 مليون سوري يعيشون في ظروف قاسية، في حين يعيش 6 ملايين ونصف المليون خارج بلادهم.

وحذر غوتيريس خلال كلمة ألقاها، اليوم الأربعاء، من بروكسيل، حيث يُعقد لقاء موسع للدول المانحة، تحت عنوان “مستقبل سوريا والمنطقة”، من احتمال أن تصبح سوريا أكبر ما يهدد السلم الدولي، بسبب عدد الميليشيات المنتشرة فيها.

من جهتها، دعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، موغريني، مجدداً إلى الحوار للتوصل إلى حل في سوريا. وقالت: “لسنا سذجاً فمحادثات السلام في سوريا لن تكون سهلة.

وأضافت: “يجب التحرك فوراً من أجل تحقيق حل سياسي لجعل السوريين يربحون السلام، سوريا ليست لوح شطرنج بين الدول”.

The post الأمم المتحدة تؤكد استعدادها لإنهاء الحرب في سوريا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية