المتوسط:

أكدت فيديريكا موغريني مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء في مؤتمر صحفي مشترك مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا على أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد للخروج من الأزمة السورية.

كما شددت موغريني على دعوتها لروسيا وإيران من أجل الضغط على النظام السوري من أجل وقف إطلاق النار والتفاوض بشكل جدي.

وعن الملف الإيراني، أشارت إلى أنه لا بديل عن الاتفاق النووي ويجري تنفيذه بالكامل، وذلك بعد ساعات من تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مؤتمر صحافي مشترك له مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من البيت الأبيض في العاصمة واشنطن.

وأكد ماكرون أن فرنسا تتبنى توجهاً جديداً تجاه إيران، ويجب تصويب الأمور في كافة المسائل، لافتا إلى أنه لا بد من إضافة بعض العناصر على الاتفاق النووي مع إيران، وأنه سيتم تعديل الاتفاق، ليشمل الصواريخ الباليستية ونشاطات إيران بالمنطقة.

The post موغريني: يجب الضغط على روسيا وإيران لإنهاء الأزمة السورية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية