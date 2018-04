الجيش اليمني يسيطر على معاقل أخرى للحوثيين في صعدة

المتوسط:

تمكن الجيش اليمني، يوم أمس الثلاثاء، من السيطرة على مواقع جديدة في معقل الحوثيين بمحافظة صعدة الحدودية أقصى شمال البلاد، بعد معارك عنيفة مع الانقلابيين.

وأكد قائد اللواء 102 في محور صعدة، العميد ياسر الحارثي، بحسب العربية، أن قوات الجيش نفذت عمليات عسكرية نوعية خلال اليومين الماضيين تمكنت خلالها من تحرير 8 كيلومترات باتجاه محافظة صعدة الحدودية.

كما تمكن الجيش من تحرير “جبال الضراوي” و”تاج الهرم” وسلسلة “جبال رأس الطير” وسبعة علب وضبعة”، بعد معارك عنيفة مع الميليشيات، بحسب القائد العسكري، الذي أكد أن “المعركة مستمرة حتى تحرير المحافظة بشكل كامل من قبضة المسلحين الحوثيين”.

وأشار موقع الجيش اليمني إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى “لم يحدد عددهم” في صفوف ميليشيات الحوثي.

