معبر رفح سيُفتح اليوم استثائياً لدخول 20 عالقاً في الأراضي المصرية إلى غزة

عين ليبيا

كشفت الإدارة العامة للمعابر والحدود في قطاع غزة التابعة للسلطة الفلسطينية، أن السلطات المصرية ستفتح معبر رفح البري اليوم الأربعاء، باتجاه واحد فقط، لعودة العالقين الفلسطينيين في الأراضي المصرية.

وأعلنت الإدارة في بيان لها، أن المعبر «سيفتح باتجاه واحد اليوم، بصورة استثنائية لدخول المواطنين العالقين بمطار القاهرة منذ الأول من أبريل الجاري، وعددهم 20 مواطن».

حيث لم تصدر السلطات المصرية بياناً بشأن القرار حتى الساعة.

هذا ويربط معبر رفح البري قطاع غزة بمصر، وتغلقه الأخيرة بشكل شبه كامل، منذ يوليو 2013؛ حيث تفتحه على فترات متباعدة لعبور الحالات الإنسانية.

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