استطلاع أميركي يكشف تأييد نصف المواطنين لضرب سوريا

أظهرت نتائج استطلاع الرأي الذي أجراه مركز دراسة الرأي العام “Gallup International” الأمريكي، أن نصف الأمريكيين يدعمون الضربات الصاروخية للولايات المتحدة وحلفائها على سوريا.

وتوصل استطلاع الرأي إلى أن 43% من المشاركين في الاستطلاع يتخذون موقفا سلبيا من الضربة، بينما اعترف 7% بأنه لا يوجد لديهم موقف معين من هذا الحادث. كما تدل نتائج البحث على أن نسبة الدعم لأعمال واشنطن بين أنصار الحزب الجمهوري بلغت 80%، بينما يبلغ هذا المؤشر بين أنصار الحزب الديمقراطي 36% فقط.

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا قامت في 14 أبريل الجاري بغارات صاروخية على المواقع العسكرية والمدنية السورية التي قد تستخدم، برأيها، لإنتاج الأسلحة الكيميائية. وأطلقت القوات الغربية أكثر من 100 صاروخ، فيما نجحت قوات الدفاع الجوي السورية في إسقاط معظمها.

