بيل فخور بارتباط اسمه بـبايرن ميونيخ

أعرب النجم الويلزي جاريث بيل، عن شعوره بالفخر بارتباط اسمه بالانتقال إلى صفوف بايرن ميونيخ الألماني، رافضًا في الوقت ذاته استبعاد إمكانية رحيله إلى بطل الدوري الألماني، وذلك حسبما نقلت صحيفة "بيلد" الألمانية.

ويعاني بيل من أجل حجز مكان في التشكيل الأساسي هذا الموسم رفقة ريال مدريد، حيث بدأ تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في 22 مباراة فقط كأساسي في جميع المسابقات، الأمر الذي أدى إلى اهتمام بايرن ميونيخ بضمه وتخليصه من مقاعد بدلاء الريال حسب بعض الصحف العالمية.

وعن هذا الأمر قال بيل "في كرة القدم لا يجب استبعاد أي شيء، وفي هذه اللحظة أنا لاعب في صفوف ريال مدريد وأستمتع كثيرًا بوقتي".

وأضاف بيل "بايرن ميونيخ فريق رائع ويعد من أنجح الأندية في القارة الأوروبية، وبالتالي ارتباط اسم أي لاعب بالانتقال إليه يعد شرفًا كبيرًا، ولكني الآن لاعب في صفوف الريال".

كما يرتبط اسم مهاجم بايرن ميونيخ روبرت ليفاندوفسكي بالانتقال إلى ريال مدريد، وعن هذا الأمر قال بيل "يتمتع المهاجم البولندي بالجودة الكبيرة التي تؤهله للعب في صفوف الريال، فهو واحد من أفضل المهاجمين في العالم ويسجل الكثير من الأهداف سواء لبايرن ميونيخ أو ريال مدريد وندرك جيدًا حجم التهديد الذي يمثله علينا في مباراة اليوم".

يذكر أن بايرن ميونيخ يستقبل ريال مدريد اليوم على ملعب أليانز أرينا في تمام الساعة 8:45 مساء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وانتهى لقاء الذهاب الأول في نصف النهائي أمس بين ليفربول وروما على ملعب الأنفيلد بفوز الليفر بنتيجة 5-2 سجل خلالها نجم المنتخب الوطني محمد صلاح هدفين وصنع مثلهما.

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