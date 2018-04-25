ميسي يطالب برشلونة بالتعاقد مع محمد صلاح

ذكرت صيحفة «إكسبريس» الإنجليزية، اليوم الأربعاء، أن النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني، طالب النادي الكتالوني، بالتعاقد مع الدولي المصري، محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، والمحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، في الصيف المقبل، وذلك بعد الأداء المبهر الذي يقدمه «الفرعون» بقميص الريدز سواء على صعيد الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا.

وتمكن «صلاح» صاحب الـ(25 عامًا) من قيادة فريقه ليفربول، لتحقيق فوز كاسح على نظيره روما الإيطالي، بنتيجة (5-2)، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين، مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل «مو» الهدفين الأول والثاني لفريقه، قبل أن يصنع الثالث والرابع، واللذان سجلهما ساديو ماني وروبيرتو فيرمينو، قبل أن يضيف الأخير الهدف الخامس لـ«الريدز» والثاني له في اللقاء، ورفع رصيده إلى 43 هدفًا بجميع المسابقات خلال الموسم الجاري، كما صنع 15 أخرى لزملائه.

ووفقًا لصحيفة «إكسبريس»، فإن نجم برشلونة الأول ميسي، طالب إدارة ناديه بضرورة الدخول في محادثات مع إدارة ليفربول من أجل التعاقد مع «مو» في الموسم الجديد، مضيفة أن إدارة برشلونة تريد تعزيز خطوطها الهجومية حيث تتابع أنطوان جريزمان لاعب أتليتيكو مدريد وتوماس ليمار لاعب موناكو إلا أن "صلاح" أصبح اللاعب الأبرز عندهم.

ويقدم صلاح موسمًا رائعًا، حيث يتربع على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 31 هدفًا بجانب أنه سجل 11 هدفًا في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهدفا في مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، ويعد أول إفريقي يسجل 10 أهداف في نسخة واحدة من «التشامبيونز ليج»، وكذلك أول لاعبي ليفربول الذي يصل لهذا العدد في البطولة.

كما أصبح «الفرعون المصري» أول لاعب في تاريخ «التشامبيونز ليج»، الذي يسجل هدفين ويصنع مثلهما في مباراة واحدة بالدور نصف النهائي، ليصبح قريبًا من تحطيم رقم قياسي آخر لأفضل هدافي ليفربول في موسم واحد، وهو 47 هدفًا سجلها إيان راش، حيث أحرز النجم المصري هذا الموسم 43 هدفا في 47 مباراة خاضها في جميع المسابقات.

ويحتاج ليفربول في مباراة الإياب والمقرر لها الثلاثاء المقبل على أرضية ملعب الأوليمبيكو إلى التعادل أو الخسارة بهدفين فقط من أجل حجز تذكرة الوصول للمباراة النهائية.

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