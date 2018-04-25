إسرائيل تطالب بتجنيد محمد صلاح

دعا وزير الجيش الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، الدولي المصري، محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، والمحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، للخدمة في الجيش الإسرائيلي، وذلك وفقًا لما نشره موقع «روسيا اليوم» اليوم الأربعاء.

وقال ليبرمان في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عقب نهاية مواجهة ليفربول وروما الإيطالي (5-2): «أرغب في أن يوقع اللاعب المصري محمد صلاح للخدمة الدائمة في الجيش الإسرائيلي».

אני מתקשר עכשיו לרמטכל ואומר לו להחתים את מוחמד סלאח לשירות קבע

وقاد «صلاح» صاحب الـ(25 عامًا) فريقه ليفربول، لتحقيق فوز كاسح على نظيره روما الإيطالي، بنتيجة (5-2)، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين، مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل «مو» الهدفين الأول والثاني لفريقه، قبل أن يصنع الثالث والرابع، واللذان سجلهما ساديو ماني وروبيرتو فيرمينو، قبل أن يضيف الأخير الهدف الخامس لـ«الريدز» والثاني له في اللقاء، ورفع رصيده إلى 43 هدفًا بجميع المسابقات خلال الموسم الجاري، كما صنع 15 أخرى لزملائه.

وجاء الرد سريعًا على هذه التغريدة من قبل النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي، أحمد الطيبي، الذي شن هجومًا لاذعا على الوزير الإسرائيلي، وقال في تغريدة على «تويتر»: «صلاح يود أن يعرفك جيدا، ويعرف لأي قناص تود منح وسام شرف، وما هي برامجك لقصف سد أسوان.. تغريدة تسبب الرغبة بالتقيؤ».

אני בטוח שהוא ישמח להכיר אותך מר ליברמן. ישמח לשמוע לאיזה צלף היית נותן צל״ש ולדעת מה תוכניותיך לגבי סכר אסואן.. pic.twitter.com/VadXXBGe54

وقاد صلاح فريقه ليفربول أمس، لتحقيق فوز عريض على ضيفه روما، بخمسة أهداف لهدفين، ليضع فريق المدرب الألماني يورجن كلوب قدما في نهائي أغلى المسابقات على صعيد الأندية في القارة العجوز.

وكان أفيخاي أدرعي المتحدث الرسمي للجيش الإسرائيلي، قد قام بتهنئة محمد صلاح، بفوزه بجائزة لاعب العام في إنجلترا، حيث نشر أفيخاي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورة للفرعون المصري، وكتب عليها: «التهاني الحارة للفرعون المصري محمد صلاح».

وكان صلاح قد توج رسميا بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للموسم الكروي 2017 – 2018، في حفل أُقيم الأحد الماضي، وأشرفت عليه رابطة اللاعبين المحترفين بإنجلترا «PFA»، بالعاصمة الإنجليزية لندن، بحضور منافسيه الخمسة الذين كانوا مرشحين للجائزة، الإنجليزى هارى كين نجم توتنهام، والإسبانى ديفيد دى خيا، حارس مانشستر يونايتد، إضافة إلى ثلاثى مانشستر سيتى، البلجيكى كيفين دى بروين، والألمانى ليروى سانى، والإسبانى ديفيد سيلفا، المتسلحين بدرع البطولة.

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