دوري أبطال أوروبا.. تعرف على تشكيل قمة الريال والبايرن

تتواصل اليوم الأربعاء، مباريات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك عندما يستقبل بايرن ميونيخ نظيره ريال مدريد على ملعب أليانز أرينا، في تمام الساعة 8:45 مساء، بعدما انتهى اللقاء الأول في نصف النهائي أمس الثلاثاء، بتغلب ليفربول على روما 5-2 في لقاء الذهاب الذي أُقيم على ملعب الأنفيلد.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

الدفاع: كارفخال – فاران – سيرجيو راموس – مارسيلو.

الوسط: مودريتش- كاسيميرو- كروس.

الهجوم: إيسكو – بنزيما – كريستيانو رونالدو.

إليكم تشكيل بايرن ميونيخ المتوقع ضد ريال مدريد:

حراسة المرمى: زفن أولريخ.

الدفاع: رافينيا – ماتس هوملز – جيروم بواتينج – جوشوا كيميش.

الوسط: خافي ماريتينيز – خاميس رودريجيز – أربن روبين – فرانك ريبيري – جيرارد مولر.

الهجوم: روبرت ليفاندوفيسكي.

ويتواجه بايرن ميونيخ وريال مدريد للمرة رقم 25 في تاريخهما سواء في دوري أبطال أوروبا بمسماها الحديث أو بطولة أوروبا للأندية البطلة بمسماها القديم، وهما أكثر فريقين تواجها طوال تاريخ المسابقة، وتمكن كل فريق من التغلب على الآخر في 11 لقاء.

ويتواجه الفريقان للمرة الرابعة في البطولة منذ موسم 2011- 2012، وحينها تواجها في نصف النهائي وفاز بايرن ميونيخ بركلات الترجيح، ومن ثم تواجها من جديد في نصف نهائي موسم 2013- 2014 وفاز الريال بمجموع اللقاءين 5-0 وأخيرًا تواجها في ربع النهائي الموسم الماضي وعبر الريال بعد اللجوء إلى الوقت الإضافي.

وخسر بايرن ميونيخ آخر 5 مباريات خاضها أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، وأتت جميع المباريات في الأدوار الإقصائية، وهي أسوأ سلسلة هزائم متتالية للبايرن أمام أي فريق في دوري الأبطال طوال تاريخ العملاق البافاري.

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