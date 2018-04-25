أكثر من 30 ألف أفغاني دخلوا تركيا بشكل غير مشروع

أنقرة-العنوان

دخل نحو 30 ألف أفغاني بشكل غير مشروع إلى تركيا منذ مطلع العام الحالي، بحسب ما أعلن وزير الداخلية في ازدياد كبير ردت عليه أنقرة بعمليات ترحيل مكثفة.

وأوضح سليمان سويلو ان 29,899 أفغانيا دخلوا بشكل غير شرعي إلى تركيا منذ مطلع 2018 في مقابل 45,259 في مجمل العام 2017، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء الأناضول.

وأضاف سويلو “منذ بضعة أشهر نواجه موجة هجرة جديدة خصوصا من أفغانستان”، لافتا إلى أن أكثر من 1300 مهرب أوقفوا منذ الأول من يناير.

ونشرت وسائل الإعلام التركية في الأسابيع الأخيرة صورا لمجموعات من الأفغان وهم يسيرون على الطرق أو في الحقول باتجاه الغرب.

وإزاء هذا التدفق من الرعايا الأفغان القادمين من إيران، كثفت أنقرة عمليات الترحيل في الأسابيع الأخيرة.

وفي بيان نُشر الثلاثاء، نددت منظمة العفو الدولية بـ”حملة ترحيل بدون رحمة” وأشارت الى توقيف ألفي أفغاني على الأقل يواجهون خطر ترحيلهم.

وتشكل تركيا ممرا رئيسيا للمهاجرين القادمين من افغانستان وغيرها من الدول التي تعاني من أزمات والساعين إلى العبور من آسيا إلى أوروبا بحثا عن حياة أفضل أو هربا من الحروب والاضطرابات في بلدانهم.

إلا أن تركيا ليست بلد مرور فقط فهي تستقبل نحو 3,5 ملايين سوري فروا من النزاع في بلادهم ومئات الآلاف العراقيين ورعايا دول أخرى من المنطقة.

وكانت تركيا وقعت في مارس 2016 اتفاقا مع الاتحاد الأوروبي لوقف تدفق اللاجئين إلى أوروبا بعد أسوأ أزمة لاجئين في القارة منذ الحرب العالمية الثانية.

المصدر-وكالات



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