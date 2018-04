“دعم الإرهاب” يكبد الخطوط القطرية خسائر ضخمة

المتوسط:

أعلنت الخطوط الجوية القطرية، اليوم الأربعاء، تكبدها خسائر ضخمة عام 2017، بسبب حظر عمل الشركة في الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، السعودية والإمارات ومصر والبحرين.

ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية، أكبر الباكر، “زدنا نفقاتنا للتشغيل، كما تضررت أيضا إيراداتنا، لذلك لا نعتقد أن نتائجنا للسنة المالية الماضية ستكون جيدة جدا”.

وأضاف”الباكر”، خلال معرض أوراسيا للطيران في أنطاليا بتركيا: “لا أريد أن أتحدث عن حجم الخسارة لكنها كبيرة”، مشيرا إلى أن بعض الأنشطة الأخرى حققت ربحا، وإن كان ذلك غير كفيل بتبديد أثر خسائر الشركة.

ومُنعت الخطوط القطرية من الطيران إلى 18 مدينة في المملكة السعودية ودولة الإمارات والبحرين ومصر منذ يونيو 2017، عندما قطعت تلك الدول علاقاتها مع قطر بسبب دعمها الإرهاب.

