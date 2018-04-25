بوتكس طبيعي.. وصفات من الخميرة للبشرة والشعر

إلى الآن، أتذكر وصية جدتي على استخدام خميرة الخبز و المعجنات في كل الأغراض، فكانت تعتبرها كنز الثلاجة العلاجي والغذائي و التجميلي، نعم.. كانت تستخدمها في علاج الإمساك والحموضة و الحروق، وتدليك كعب القدمين. هل ترغبين في معرفة الكثير عن الخميرة، سوف تدهشك الفوائد هنا، وإذا كنت ترغبين في إلقاء نظرة أكثر عمقا على وصفات من الخميرة للجسم والشعر والبشرة عليك ألا تفوتي قراءة النقاط التالية:

الخميرة للوجه

من المعروف أن الخميرة لها فوائد صحية وجمالية رائعة، ويمكن استخدامها في التخلص من الرؤوس السوداء، لأنها تعمل كمقشر للبشرة ينظف المسام ويمنع ظهور حب الشباب، من خلال عمل قناع الخميرة عن طريق خلط المسحوق بقليل من الماء لتتكون عجينة لينة ووضعها على البشرة والبدء في التدليك جيدًا ثم غسل الوجه بالماء البارد، لأن له فوائدة كثيرة، خاصة البشرة

والجلد اطلعي عليها من هنا، ولا تنسي استخدام كريم ترطيب بعد الانتهاء.



وهناك وصفة أخرى، يمكنك تجربتها مكونة من ملعقة عسل أبيض مع ملعقتين من عصير الليمون مع ملعقة خميرة، قلبيه جيدا وضعيها على وجهك لمدة 15 دقيقة، ثم اغسلي وجهك بماء بارد.

الخميرة للشعر

قد يكون شيئا غريبا بالنسبة لك، لكنه حقيقي للغاية فالخميرة تعمل على تقليل تساقط الشعر، وتقويته وترطيبه أيضا، بجانب أنها تمنحة اللمعان والمظهر الجذاب، عند المواظبة على استعمالها دائما من خلال ماسك العسل والخميرة، المكون من ملعقة صغيرة من العسل الأبيض مع ملعقة من الحليب مع صفار بيضة مع 20 جرام خميرة.. اخلطيها جيدا وضعيها على شعرك وغطيه بكيس بلاستيك أو بونيه لمدة ساعة، ثم اغسليه بالماء أكثر من مرة وبعده الشامبو، ووصفات تطويل الشعر سوف تجديها هنا.

الخميرة لتبييض اليدين والقدمين

هناك نصيحة عليك وضعها دائما في عين الاعتبار، وهي أن ما يستخدم للوجه يستخدم أيضا لليدين والقدمين، أى ضعي عليها كل شيء طبيعي حتى تشعري بجمالك مع المواظبة على العناية بها من خلال عمل باديكير القدمين واليدين.. نعم سهل للغاية وطريقته هنا، ويمكنك إعادة لونهما الرائع وإزالة آثار الشمس من خلال خليط الخميرة، المكون من ملعقتين من الخميرة مع ملعقة من الحليب وملعقة ماء ورد.. ضعيه على يدك وقدمك لمدة 30 دقيقة ثم اغتسلي بالماء البارد.



تخيلي أن مكعبا صغيرا من الخميرة قادر على منحك شعرا جذابا وبشرة رطبة خالية من الحبوب ويدين ناعمتين وقدما جذابة!.. حقا رائعة للغاية وأنصحك بشراء مكعب كبير ووضعه في الفريزر لاستخدامه بشكل مستمر.

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