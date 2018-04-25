هناكل إيه النهارده؟.. طريقة عمل كيك الخميرة

هل سمعت من قبل عن الكيك بالخميرة؟.. نعم مذاقه رائع للغاية لكونه محشوًّا بالشيكولاتة السائحة مع حبات القرفة المطحونة والسكر الكاستر المغمس في الزبدة والبيض، مضبوط.. تقدم بين الوجبات وأيضا تصلح لأن تكون وجبة إفطار و عشاء رائعة إذا صنعت بجوارها أكواب اللبن الساخن.. جربيها سوف تعجب أطفالك..

المكونات:

– نصف كوب حليب

– ملعقتا خميرة جافة

– تلت كوب سكر كاستر

– بيضة

– 3 أكواب دقيق

– ملعقتا زبدة

– ملعقة كبيرة من الحليب البارد

الحشو

– نصف كوب شيكولاتة مفرومة

– نصف كوب سكر كاستر

– ملعقتا قرفة مطحونة

– ملعقتا زبدة

مكونات إضافية

– تلت كوب سكر ناعم

– ربع كوب دقيق

– ملعقتا زبدة

طريقة التحضير:

في إناء متوسط.. ضعي الحليب مع ملعقة خميرة ورشة من السكر، مضبوط.. اتركيه جانبا في مكان دافئ لمدة 5 دقائق على الأقل.

أضيفي إلى الخليط بعد مرور الوقت السكر والبيض، ثم اخلطيها جيدا.

ثم ضعي الدقيق واضربيها معا في أداة العجن أو بالمضرب، ثم أضيفي الزبدة.

ادهني إناء بالزبدة واسكبي الخليط فيه وبعد تغطيته جيدا اتركيه في مكان دافئ ساعة.

في هذا الوقت حضري الحشو عن طريق خلط الشيكولاتة والسكر والقرفة والزبدة معا.

بعد مرور الوقت اسكبي خليط الخميرة على رخامة المطبخ بعد رشة دقيق لمدة دقائق.

اصنعي في كوب صغير خليطا مكونا من الزبدة والبيض وادهني حواف العجينة، ثم رشي الحشو، واعجنيها واطويها حتي تمتزج معا.

في صينية تحتمل نار الفرن افرشي أوراق الزبدة حتى تغطي الحواف، ثم ادهنيها بالزبدة والبيض، وبعدها اسكبي العجينة.

ثم رشي السكر الكاستر وقليلا من الدقيق والزبدة على الوجه.

غطي الصينية 20 دقيقة بشىء بلاستيك ثم أدخليها الفرن ساعة على درجة حرارة متوسطة.

التقديم

اتركي الكيك يبرد ثم قطعيه على أى شكل وقبل تقديمه رشي قليلا من القرفة وحبات السكر الكاستر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا