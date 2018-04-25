وفد الخبراء التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يقوم بزيارة ثانية لمدينة دوما

قام وفد الخبراء المحققين التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية اليوم بزيارة ثانية لمدينة دوما السورية.

وأكدت المنظمة في بيان صحفي أن خبراء بعثة تقصي الحقائق المنتشرة في دمشق، زاروا موقعا ثانيا للهجوم الكيميائي المزعوم الذي وقع في السابع من الشهر نفسه، وأخذوا عينات منه، لتسليمها إلى مخبر للمنظمة في مدينة رايسفايك الهولندية.

يذكر أن خبراء المنظمة زاروا دوما السبت الماضي واستمعوا إلى شهادات بعض المواطنين الذين وصلوا إلى العاصمة دمشق من هذه المدينة، ولم تتح الظروف الأمنية لهم إجراء مزيد من التحقيقات على الأرض في موقع الهجوم المزعوم.

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